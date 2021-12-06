В США одними из первых наиболее знаменитых исполнителей блюза считают Уильяма Хэнди. Но блюз, как музыкальное направление не мыслим и без других известных имен (Смит, Рэйни и многие другие), которые внесли немалый вклад в становление классического блюза.
На сегодняшний день развитие блюза не прекращается. Не стоит забывать, что именно блюз лежит в основе некоторые других не менее популярных направлений. Например, джаза. Однако, из некогда весьма популярного музыкального направления постепенно перешло в разряд композиций для меломанов. Насладиться блюзом можно на сайте музыкальных новинок https://muzku.net.