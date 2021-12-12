Купить медицинское оборудование недорого

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Купить медицинское оборудование недорого

Новое сообщение potapovsergei0 » 12 дек 2021, 10:57

Всем хорошего дня. Мне надо купить для клиники своей новый аппарат узи, старый вообще сломался и покупал я его уже очень давно. Что можете сказать на этот счет, как выбрать и купить реально хорошую технику? В статье вот читаю про ультразвуковой аппарат УЗИ http://www.gadgetblog.ru/ultrazvukovoj-apparat-vazhnoe-mediczinskoe-oborudovanie/ и советы вроде очень хорошие. Стоит ими и мне воспользоваться или нет? Спасибо большое за ваши советы.

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potapovsergei0
 
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