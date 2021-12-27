Сурмама
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Сурмама
Підкажіть перевірену клініку, де можна взяти участь в програмі сурматеринства?
- Kasandra
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 дек 2021, 10:52
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Re: Сурмама
Kasandra писал(а):Підкажіть перевірену клініку, де можна взяти участь в програмі сурматеринства?
Доброго дня! Я пішла на сурматеринство щоб заробити грошей, скажу чесно. Знайшла оголошення та звернулася до клініки - https://artemida.ua/ тут я заповнила анкету і мені передзвонили. Клініка забезпечила добрі умови проходження програми сурогатного материнства. Виносила та народила без ускладнень, все пройшло добре. Усі виплати отримувала своєчасно. Тому зверніть увагу.
- Aleksandra
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 15:52
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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