Сурмама

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Сурмама

Новое сообщение Kasandra » 27 дек 2021, 15:51

Підкажіть перевірену клініку, де можна взяти участь в програмі сурматеринства?


Kasandra
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 дек 2021, 10:52
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Re: Сурмама

Новое сообщение Aleksandra » 27 дек 2021, 15:58

Kasandra писал(а):Підкажіть перевірену клініку, де можна взяти участь в програмі сурматеринства?

Доброго дня! Я пішла на сурматеринство щоб заробити грошей, скажу чесно. Знайшла оголошення та звернулася до клініки - https://artemida.ua/ тут я заповнила анкету і мені передзвонили. Клініка забезпечила добрі умови проходження програми сурогатного материнства. Виносила та народила без ускладнень, все пройшло добре. Усі виплати отримувала своєчасно. Тому зверніть увагу.

Aleksandra
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 дек 2021, 15:52
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