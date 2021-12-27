Aleksandra » 27 дек 2021, 15:58

Kasandra писал(а): Підкажіть перевірену клініку, де можна взяти участь в програмі сурматеринства?

Доброго дня! Я пішла на сурматеринство щоб заробити грошей, скажу чесно. Знайшла оголошення та звернулася до клініки - https://artemida.ua/ тут я заповнила анкету і мені передзвонили. Клініка забезпечила добрі умови проходження програми сурогатного материнства. Виносила та народила без ускладнень, все пройшло добре. Усі виплати отримувала своєчасно. Тому зверніть увагу.