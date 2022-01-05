Остеосинтез

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Остеосинтез

Новое сообщение sewr » 05 янв 2022, 18:27

Если вам показано такое лечение как остеосинтез, то рекомендую проведение операции в клинике https://mpclinic.com.ua/ru/osteosintez/ врачи гарантируют индивидуальное лечение с учетом особенностей перелома, состояния костей и общего состояния организма. Записаться на прием можно по телефону клиники или на сайте.


sewr
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