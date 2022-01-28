Устают глаза
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Устают глаза
Ношу линзы, от долгой работы у компьютера устают глаза, посоветуйте глазные капли, которые снимают покраснение.
- Egor Smolin
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:34
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Re: Устают глаза
Тоже столкнулся с синдромом сухого глаза когда начал носить линзы, и мне помогли увлажняющие капли AVIZOR, которые я заказываю на этом сайте . У них так же есть и другие проверенные производители, и цены оптимальные. Мне увлажняющие капли помогают избавиться от этого дискомфорта, а так же убрать сухость и покраснение.
- Виноградов Кирилл
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:36
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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