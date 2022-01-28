Устают глаза

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Устают глаза

Новое сообщение Egor Smolin » 28 янв 2022, 22:57

Ношу линзы, от долгой работы у компьютера устают глаза, посоветуйте глазные капли, которые снимают покраснение.


Egor Smolin
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Re: Устают глаза

Новое сообщение Виноградов Кирилл » 28 янв 2022, 23:23

Тоже столкнулся с синдромом сухого глаза когда начал носить линзы, и мне помогли увлажняющие капли AVIZOR, которые я заказываю на этом сайте  . У них так же есть и другие проверенные производители, и цены оптимальные. Мне увлажняющие капли помогают избавиться от этого дискомфорта, а так же убрать сухость и покраснение.
Виноградов Кирилл
Читатель
 
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Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:36
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