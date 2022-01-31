cossotectsuvwyi95 » 31 янв 2022, 18:17

До недавнего времени лечение зубов и в частности неправильного прикуса было связано с надобностью использования металлических, не очень эстетичных ортодонтических брекетов - для молодежи, очень чувствительных к мнению окружения или для людей, выполняющих престижные профессии, это могло быть серьезной проблемой. К счастью, развитие современных методик лечения позволяет получать хорошие результаты при сохранении эстетики.

Теперь для лечения неправильного прикуса и выравнивания зубов в эстетических целях стали использовать ортодонтические элайнеры — это новые современный и высоко эстетичный метод лечения неправильного прикуса. Такие Брекеты представляют из себя прозрачные пластины, которые можно вставлять и снимать с зубов. Удобство использования таких брекетов и простота поддержания идеальной гигиены полости рта – данное особенности, отличающие этот метод лечения от традиционных устоявшихся «металлических» несъемных брекетов, приклеиваемых к зубам. Возможность визуализировать эффект лечения и в заранее установленное время выпрямления зубов означает, что все больше и больше пациентов выравнивают зубы элайнерами. Более подробно про элайнеры читайте тут http://info-med.wikidot.com/wiki:elaynery