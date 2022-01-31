CRM для стоматологии

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CRM для стоматологии

Новое сообщение Samantha » 31 янв 2022, 21:07

Привет всем! Подскажите, какая CRM-система используется в вашей стоматологии? Плюсы и минусы, всё ли удобно, всё ли устраивает? Инфодент вот https://sdsys.ru/products/infodent/ как система, годный экземпляр?


Samantha
Писатель
 
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Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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