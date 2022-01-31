CRM для стоматологии
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
CRM для стоматологии
Привет всем! Подскажите, какая CRM-система используется в вашей стоматологии? Плюсы и минусы, всё ли удобно, всё ли устраивает? Инфодент вот https://sdsys.ru/products/infodent/ как система, годный экземпляр?
- Samantha
- Писатель
-
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5