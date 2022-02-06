cossotectsuvwyi95 » 06 фев 2022, 14:22

Длительный уход больных на дому - это уход за лежачими и хронически больными пациентами, остающимися дома. Это может относиться к пациенту, который не требует лечения в стационаре, но в связи с появившимися проблемами со здоровьем нуждается в систематическом и интенсивном сестринском уходе на дому. Эта помощь осуществляется в полном сотрудничестве с врачом. Задачей учреждения по уходу за больными является периодический охват круглосуточным уходом и продолжением лечения хронически больных, а также лиц, находившихся в стационаре и завершивших полностью процесс диагностики, операции или интенсивного лечения.

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