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Уход за лежачими больными
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Уход за лежачими больными
Длительный уход больных на дому - это уход за лежачими и хронически больными пациентами, остающимися дома. Это может относиться к пациенту, который не требует лечения в стационаре, но в связи с появившимися проблемами со здоровьем нуждается в систематическом и интенсивном сестринском уходе на дому. Эта помощь осуществляется в полном сотрудничестве с врачом. Задачей учреждения по уходу за больными является периодический охват круглосуточным уходом и продолжением лечения хронически больных, а также лиц, находившихся в стационаре и завершивших полностью процесс диагностики, операции или интенсивного лечения.
- cossotectsuvwyi95
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- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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