antina » 08 фев 2022, 20:06

Пробирки плазмолифтинг PRP Dr.Renat Akhmerov® Premium

Первый этап приготовления указанного препарата заключается в заборе крови больного в пробирку с антикоагулянтом для предотвращения ее свертывания. Затем полученный материал помещают в специальную лабораторную центрифугу, где он центрифугируется.

Пробирки плазмолифтинг PRP Dr.Renat Akhmerov® Premium https://plasmolifting.ru/catalog/probir ... ov-premium

Через несколько минут тромбоциты, также известные как тромбоциты, отделяются от оставшихся морфотических элементов и взвешиваются в плазме. Таким образом получают стерильный богатый тромбоцитами концентрат, который после набора в шприц готов к применению.

Факторы роста и адгезивные белки, содержащиеся в тромбоцитах, играют важную роль в регенеративных процессах. Они активируют фибробласты для производства нового коллагена, стимулируют стволовые клетки и поддерживают образование новых кровеносных сосудов.

Технология, основанная на использовании обогащенной тромбоцитами плазмы, уже более 30 лет успешно применяется во многих областях медицины. Она характеризуется не только очень хорошо документированной высокой эффективностью, но и полной безопасностью. PRP – это аутологичный препарат, т.е. препарат, изготовленный из собственной крови пациента.

Это делает используемый материал полностью биосовместимым и иммунологически нейтральным, что полностью снижает риск побочных эффектов. Более того, процедура введения богатой тромбоцитами плазмы является минимально инвазивной и определенно менее болезненной по сравнению с обычными процедурами, а после ее проведения вы можете практически сразу вернуться к нормальной деятельности.