можно ли навсегда вылечить молочницу?

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можно ли навсегда вылечить молочницу?

Новое сообщение kira » 09 фев 2022, 12:24

три года лечу молочницу и постоянно возвращается, у кого была такая проблема? что делали? как вылечили? мне кажется из-за нее я не могу забеременеть...


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kira
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