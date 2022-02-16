sonnick84 » 16 фев 2022, 17:22

Как известно, у алкозависимости нет ограничений по социальному положению и возрасту. От нее пострадать может совершенно любая семья, беда не приходит внезапно. Сначала это пьяные посиделки с друзьями по выходным, затем пиво ежедневно, а в какой-то момент ваш родной человек пьет несколько дней. Стоит сказать, что алкоголизм - заболевание и при желании можно вылечиться, самое главное в нужный момент принять меры. Не надо оставлять алкоголика наедине в сложной ситуации, даже, если он ее не видит и полагает, что он в любое время может перестать пить. Во время долгих алкогольных излияний ослабленный организм получает сильное отравление и лучший выход в такой ситуации, это капельница на дому

Сейчас функционируют медицинские службы, которые помогают, как выйти из запоя, так и приступить к комплексному лечению. Интенсивность лечебного процесса рассчитывается персонально, потому что зависит от нескольких факторов. Лучший вариант, это направить больного на стационарное лечение. Там он будет находится под наблюдением враче, что особенно нужно при тяжелом состоянии. После осмотра и взятия анализов назначают вариант детоксикации с использованием медикаментозных препаратов. В условиях больницы гораздо проще набраться сил, которые нужны в борьбе с алкоголизмом.

Один из эффективных методов лечения, который пришел на помощь многим, это медикаментозное кодирование. Такая процедура не представляет опасности и заключается в формировании искусственной алкоблокады. После этого употреблять спиртные напитки в любом форме нельзя, в противном случае можно испытать крайне неприятные последствия. Второй вариант, это гипноз, позволяющий обеспечить установку на жизнь в трезвости. Возникает необходимое равнодушие к спиртному, появляется тяга к здоровой и трезвой жизни.

Но что делать, если алкоголик отказывается от лечения и не согласен, что его регулярные пьянки, это большая проблема? Это на самом деле сложный вопрос, однако все можно решить. В первую очередь нужно обсудить данный вопрос на свежую голову и ни в коем случае становиться нянькой. Суть в том, что пьяница сам должен ощутить возникшую проблему, а вы, как родственник, должны оказать поддержку!