Тесты на антиген коронавируса

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Тесты на антиген коронавируса

Новое сообщение Katirina_Varnava » 24 фев 2022, 23:31

Купить тесты на Короновирус можно приобрести на https://astpharma.com/ehkspress-test-na ... nalog-pcr/

Метод диагностики теста:

Беспробирный иммунохроматографический анализ (иха)

Цель анализа: обнаружение антигена

Биоматериал: В образцах из носоглотки или горла

Время проведение одного теста не более 30 минут



Katirina_Varnava
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Зарегистрирован: 10 дек 2020, 14:03
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