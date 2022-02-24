Метод диагностики теста:
Беспробирный иммунохроматографический анализ (иха)
Цель анализа: обнаружение антигена
Биоматериал: В образцах из носоглотки или горла
Время проведение одного теста не более 30 минут
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Метод диагностики теста:
Беспробирный иммунохроматографический анализ (иха)
Цель анализа: обнаружение антигена
Биоматериал: В образцах из носоглотки или горла
Время проведение одного теста не более 30 минут
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