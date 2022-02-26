Последствия неудачного аборта

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Последствия неудачного аборта

Новое сообщение Keron lana » 26 фев 2022, 20:32

Девочки по молодости сделала аборт, теперь не получается забеременеть. Что посоветовать сможете?


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Keron lana
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Re: Последствия неудачного аборта

Новое сообщение kira » 26 фев 2022, 21:34

Я вам посоветую обратиться к специалистам, которые специализируются на заболеваниях репродуктивной системе. Вы уверены, что проблема именно в вас? Часто ведь и мужчины болеют. Но в любом случае вас обследуют обоих. может предложат эко зачатие https://registr-eco.ru/temyi/chto-takoe-eco-ekstrakorporalnoe-oplodotvorenie/osnovnye-etapy-protsedury-eco.html как вариант или что-то другое. Репродуктивная медицина сейчас очень сильна.
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kira
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