Последствия неудачного аборта
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Последствия неудачного аборта
Девочки по молодости сделала аборт, теперь не получается забеременеть. Что посоветовать сможете?
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Keron lana
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 22 фев 2020, 12:30
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Re: Последствия неудачного аборта
Я вам посоветую обратиться к специалистам, которые специализируются на заболеваниях репродуктивной системе. Вы уверены, что проблема именно в вас? Часто ведь и мужчины болеют. Но в любом случае вас обследуют обоих. может предложат эко зачатие https://registr-eco.ru/temyi/chto-takoe-eco-ekstrakorporalnoe-oplodotvorenie/osnovnye-etapy-protsedury-eco.html как вариант или что-то другое. Репродуктивная медицина сейчас очень сильна.
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kira
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 12:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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