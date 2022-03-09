Привычки для сна

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Привычки для сна

Новое сообщение Nata001 » 09 мар 2022, 10:27

В последнее время стала беспокоить бессонница... Говорят, нужно приобрести хорошие привычки для сна. У меня довольно старый дом и по ночам я слышу, как переворачивается сосед сверху, хотя раньше не обращала внимания. Может стоит беруши купить, или дело в нервной системе?


Nata001
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