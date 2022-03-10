Медицинская техника и оборудование

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Медицинская техника и оборудование

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 10 мар 2022, 20:32

Купить медицинскую технику и оборудование от компании «Медфрегат» Вы можете на сайте https://medfregat.ru/ В каталоге представлены новые модели высококачественного оборудования и изделий медицинского назначения. Ассортимент включает медицинские товары для работы узких специалистов, а также технические приспособления для проведения диагностики, лабораторных исследований, оперативного вмешательства.


cossotectsuvwyi95
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Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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