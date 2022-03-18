Бесплатные лекции для врачей

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Бесплатные лекции для врачей

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 18 мар 2022, 19:02

ИНФАРМ Телемед – это сервис бесплатных лекций и вебинаров для врачей который содержит записи лекций ведущих специалистов здравоохранения по таким направлениям как онкология, кардиология, дерматология, липидология, неврология, неонатология, педиатрия, пульмонология, эндокринология и др. Подробнее здесь http://rak.flyboard.ru/viewtopic.php?f=8&t=12913


cossotectsuvwyi95
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