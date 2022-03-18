Бесплатные лекции для врачей
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Бесплатные лекции для врачей
ИНФАРМ Телемед – это сервис бесплатных лекций и вебинаров для врачей который содержит записи лекций ведущих специалистов здравоохранения по таким направлениям как онкология, кардиология, дерматология, липидология, неврология, неонатология, педиатрия, пульмонология, эндокринология и др. Подробнее здесь http://rak.flyboard.ru/viewtopic.php?f=8&t=12913
- cossotectsuvwyi95
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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