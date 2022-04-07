Посоветуйте хорошую гинекологию

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Посоветуйте хорошую гинекологию

Новое сообщение kira » 07 апр 2022, 17:13

Всем привет. Девочки, посоветуйте, куда можно обратиться к хорошему гинекологу в Москве? У меня в последнее время есть некоторые не приятные симптомы по гинекологии, тянущие боли внизу живота, слабость, хочу сходить проверится.


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kira
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