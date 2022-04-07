Посоветуйте хорошую гинекологию
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Посоветуйте хорошую гинекологию
Всем привет. Девочки, посоветуйте, куда можно обратиться к хорошему гинекологу в Москве? У меня в последнее время есть некоторые не приятные симптомы по гинекологии, тянущие боли внизу живота, слабость, хочу сходить проверится.
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kira
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 12:43
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