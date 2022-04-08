Бесплодие
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Бесплодие
Недавно был в больнице, поставили диагноз бесплодие. Я все таки не хочу верить в это, и думаю может еще в одной клинике сдать анализы? Чтобы точно подтвердить это!
- Egor Smolin
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:34
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