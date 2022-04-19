Katirina_Varnava » 19 апр 2022, 01:42

Мы вот мужиками бегаем в страйкбол по выходным

А вчера я себе новый Автомат купил на https://airsoftsports.ru/products/straj ... richeskij/ по скидке )) вот это дело я понимаю. Еще бы по скидке пиротехнику найти и вообще круто бы ))

а вы играете в страйкбол ?