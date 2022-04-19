А вчера я себе новый Автомат купил на https://airsoftsports.ru/products/straj ... richeskij/ по скидке )) вот это дело я понимаю. Еще бы по скидке пиротехнику найти и вообще круто бы ))
а вы играете в страйкбол ?
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А вчера я себе новый Автомат купил на https://airsoftsports.ru/products/straj ... richeskij/ по скидке )) вот это дело я понимаю. Еще бы по скидке пиротехнику найти и вообще круто бы ))
а вы играете в страйкбол ?
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