Лунатизм
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Лунатизм
Последние ночи муж очень пугает... Сегодня просыпаюсь, а он смотрит на меня, на мои слова не реагирует... Пришлось идти спать на кухню, хотя так и не смогла заснуть. Раньше за ним такого не наблюдала, в браке 4 года. Он тоже в шоке. Отчего мог возникнуть лунатизм?
- Nata001
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 29 сен 2021, 08:59
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