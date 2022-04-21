Лунатизм

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Лунатизм

Новое сообщение Nata001 » 21 апр 2022, 08:06

Последние ночи муж очень пугает... Сегодня просыпаюсь, а он смотрит на меня, на мои слова не реагирует... Пришлось идти спать на кухню, хотя так и не смогла заснуть. Раньше за ним такого не наблюдала, в браке 4 года. Он тоже в шоке. Отчего мог возникнуть лунатизм?


Nata001
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