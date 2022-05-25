Гальванизация применяется для лечения в отсутствии применения медицинских препаратов. Оформить заказ на покупку аппарата «Элфор» можно в любое удобное время на сайте https://life7.ru/elfor/
Аппарат для гальванизации и электрофореза «Элфор»
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Аппарат для гальванизации и электрофореза «Элфор»
Аппарат «Элфор» считается максимально эффективный благодаря собственному комплексному воздействию электрофореза и гальванического тока. Данный малогабаритный аппарат помогает возобновлению пораженных суставов. Главной задачей считается оказание анестезирующего, противовоспалительного результата который обуславливает применение постоянного тока на организм человека в лечебных целях, а также дает возможность использовать лечебный электрофорез в стационарных и домашних условиях. Он размещен в небольшом пластиковом корпусе с кнопкой включения и двумя регулировками тока.
- cossotectsuvwyi95
- Писатель
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- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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