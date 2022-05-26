Какие самые частые ситуации? Могут быть оба бесплодны?
Кто бесплодный, муж или жена?
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Кто бесплодный, муж или жена?
Как чаще всего бывает, что женщина не может беременеть потому что сам бесплоден или потому что у жены бесплодие?
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kira
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 12:43
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Re: Кто бесплодный, муж или жена?
Чтобы узнать, кто болеет этим страшным заболеванием, нужно пойти на обследование. Можно пойти для начала к гинекологу и урологу, сдать анализы и в том числе спермограмму. А там видно будет, что делать дальше. Я обследовалась в клинике Альтравита, в которой занимаются не только лечением бесплодия, но и делают ЭКО https://altravita-ivf.ru/ Рекомендую и вам туда обратиться.
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Keron lana
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 22 фев 2020, 12:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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