Кто бесплодный, муж или жена?

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Кто бесплодный, муж или жена?

Новое сообщение kira » 26 май 2022, 17:55

Как чаще всего бывает, что женщина не может беременеть потому что сам бесплоден или потому что у жены бесплодие?

Какие самые частые ситуации? Могут быть оба бесплодны?



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kira
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Re: Кто бесплодный, муж или жена?

Новое сообщение Keron lana » 26 май 2022, 21:21

Чтобы узнать, кто болеет этим страшным заболеванием, нужно пойти на обследование. Можно пойти для начала к гинекологу и урологу, сдать анализы и в том числе спермограмму. А там видно будет, что делать дальше. Я обследовалась в клинике Альтравита, в которой занимаются не только лечением бесплодия, но и делают ЭКО https://altravita-ivf.ru/ Рекомендую и вам туда обратиться.
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Keron lana
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