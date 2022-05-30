Реабилитация зрения представляет собой серию различных диагностических тестов и серию упражнений, призванных помочь людям с нарушениями зрения преодолеть последствия дефицита зрения. Он может дополнять различные медицинские взаимодействия, а также улучшать функционирование, даже когда с медицинской точки зрения ничего нельзя сделать. В Физиотерапии для улучшения и лечения зрения применяются специальные физиотерапевтические аппараты для зрения. К таким относится аппарат «Глазник» который используется для лазерной коррекции зрения на дому. Подробнее про физиотерапевтический аппарат для зрения читайте по ссылке https://prodex.ru/blogs/blog/fizioterapevticheskie-apparaty-dlya-zreniya
Физиотерапевтические аппараты для зрения
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Физиотерапевтические аппараты для зрения
Нарушение зрения можно точно как снижение зрительных функций, которые препятствуют, ограничивающих выполнению жизненных задач и выполнению необходимых социальных ролей на уровне, который считается нормальным, с учетом взросления, пола и возможных иных факторов. У слабовидящих людей могут быть нарушены зрительные функции, такие как: острота зрения, поле зрения - сужено, пространственное зрение, цветовое зрение, ночное зрение или только некоторые из них и в той или другой степени.
- cossotectsuvwyi95
- Писатель
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- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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