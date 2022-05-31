Перевозка лежачих больных в Москве

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Перевозка лежачих больных в Москве

Новое сообщение Константин Васильевич » 31 май 2022, 20:31

Какая компания поможет организовать перевозку лежачих больных в Москве по нормальной цене?


Константин Васильевич
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Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
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Re: Перевозка лежачих больных в Москве

Новое сообщение Stateoftrance » 01 июн 2022, 01:34

Ну тут смотря что для вас нормальная цена так сказать) И смотря из какого и в какой район везти больного
Stateoftrance
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
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