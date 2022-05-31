Перевозка лежачих больных в Москве
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Перевозка лежачих больных в Москве
Какая компания поможет организовать перевозку лежачих больных в Москве по нормальной цене?
- Константин Васильевич
- Читатель
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
-
Re: Перевозка лежачих больных в Москве
Ну тут смотря что для вас нормальная цена так сказать) И смотря из какого и в какой район везти больного
- Stateoftrance
- Читатель
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5