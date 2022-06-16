Щитовая
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Щитовая
В какие организации стучаться, чтобы щитовую заменили? Уже и меняли там что-то два раза и искрилась...Кажется, пока подъезд не сгорит никто и шевелиться не будет.
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nocov
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 00:47
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