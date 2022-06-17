Алкоголь и планирование

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Алкоголь и планирование

Новое сообщение kira » 17 июн 2022, 22:12

можно ли употреблять алкоголь в небольших дозах, при планировании беременности с помощью эко?


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Re: Алкоголь и планирование

Новое сообщение Keron lana » 18 июн 2022, 00:23

Вам нужно в конце концов определиться, что для вас важнее-планирование здорового ребенка или же для расслабления алкоголь, хоть и не в больших дозах. Вам наверное ваш врач дал рекомендации после эко подсадки https://registr-eco.ru/temyi/chto-takoe ... i-eko.html там же нет алкоголя, ведь верно? Для вас люди стараются и старались, а вы одной каплей все можете испортить!
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Keron lana
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