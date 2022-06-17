Алкоголь и планирование
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Алкоголь и планирование
можно ли употреблять алкоголь в небольших дозах, при планировании беременности с помощью эко?
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kira
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 12:43
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Re: Алкоголь и планирование
Вам нужно в конце концов определиться, что для вас важнее-планирование здорового ребенка или же для расслабления алкоголь, хоть и не в больших дозах. Вам наверное ваш врач дал рекомендации после эко подсадки https://registr-eco.ru/temyi/chto-takoe ... i-eko.html там же нет алкоголя, ведь верно? Для вас люди стараются и старались, а вы одной каплей все можете испортить!
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Keron lana
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 22 фев 2020, 12:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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