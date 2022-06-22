Медицинский центр психического здоровья

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Медицинский центр психического здоровья

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 22 июн 2022, 14:29

Центр психического здоровья и анонимной помощи Майпсихелс - Mypsyhealth в Москве - это частная медицинская организация с профессиональными врачами, массажистами с медицинским образованием и психологами. Что мы предлагаем: профессиональное консультирование врачей и психологов (терапия, кардиология, неврология, психиатрия, психиатрия-наркология, психотерапия и психологическая помощь), инъекции, капельницы, медицинский и общий массаж, больничные листы. Круглосуточно. Анонимно. Без постановки на учет. Записаться на прием через Email Вы можете на официальном сайте https://mypsyhealth.ru/


cossotectsuvwyi95
Писатель
 
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group