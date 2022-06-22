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Медицинский центр психического здоровья cossotectsuvwyi95 » 22 июн 2022, 14:29 Центр психического здоровья и анонимной помощи Майпсихелс - Mypsyhealth в Москве - это частная медицинская организация с профессиональными врачами, массажистами с медицинским образованием и психологами. Что мы предлагаем: профессиональное консультирование врачей и психологов (терапия, кардиология, неврология, психиатрия, психиатрия-наркология, психотерапия и психологическая помощь), инъекции, капельницы, медицинский и общий массаж, больничные листы. Круглосуточно. Анонимно. Без постановки на учет. Записаться на прием через Email Вы можете на официальном сайте https://mypsyhealth.ru/



cossotectsuvwyi95 Писатель Сообщения: 78 Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28 Личное сообщение Вернуться к началу

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