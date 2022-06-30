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Консультация нарколога cossotectsuvwyi95 » 30 июн 2022, 15:03 Консультация нарколога – это возможность получить ответы на множество вопросов, которые сложно оставить без внимания. Для многих все, что связано с наркоманией, сопряжено с эмоциональными потрясениями, страхом, отчаянием. Не стоит беспокоиться из-за того, что недостаточно информации для понимания всей картины. И хотя сложно сделать первый шаг на пути к преодолению трудностей, все же его имеет смысл сделать. Получите бесплатную и анонимную консультацию от нашего специалиста с 10-летним опытом лечения зависимости Вы можете позвонив по номеру телефона указанному на сайте https://xn--e1agfeisn3ap3e.xn--p1ai/rodstvennikam/consultation



cossotectsuvwyi95 Писатель Сообщения: 82 Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28 Личное сообщение Вернуться к началу

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