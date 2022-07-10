Инфоклиника, кто-нибудь работает в ней?
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Инфоклиника, кто-нибудь работает в ней?
Перелопатил кучу инфы по CRM в интернете. Как им работается с CRM? Удобно/неудобно? Помогает или только мешает? Лучше работать с ней или без нее? Почему? Думаем внедрять в клинике, и наверно будем обращаться вот сюда https://sdsys.ru/products/infoclinica/. В общем, нужен совет.
- Samantha
- Писатель
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- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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