Инфоклиника, кто-нибудь работает в ней?

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Инфоклиника, кто-нибудь работает в ней?

Новое сообщение Samantha » 10 июл 2022, 21:42

Перелопатил кучу инфы по CRM в интернете. Как им работается с CRM? Удобно/неудобно? Помогает или только мешает? Лучше работать с ней или без нее? Почему? Думаем внедрять в клинике, и наверно будем обращаться вот сюда https://sdsys.ru/products/infoclinica/. В общем, нужен совет.


Samantha
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Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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