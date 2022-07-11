Правильное питание в спорте заключается еще и в профилактике травм и возможных заболеваний, которые могут проявляться при повышенных физических нагрузках. Также очень важно обеспечить самую лучшую регенерацию после тренировки или во время тренировки за счет соответствующего снабжения пищей и жидкостью.
Профессионально занимающимся спортом, спортсменам, участникам различных спортивных соревнований, безусловно, требуется большая порция углеводов, чем среднестатистическим посетителям тренажерных залов или фитнес-клубов. Необходимая потребность в углеводах зависит от интенсивности и продолжительности ваших тренировок. Купить спортивное питание, жиросжигатели для похудения, ноотропы для мозга и многое другое Вы можете в интернет-магазине спортивного питания тут https://fitherb.ru/zhiroszhigateli