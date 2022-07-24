Сколько стоит МРТ головного мозга?
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Сколько стоит МРТ головного мозга?
Здравствуйте. Сколько стоит процедура МРТ головного мозга в клиниках? Так же интересует и вопрос насчет того как лучше выбирать клиники для обращения и прохождения этой процедуры?
- Lanin
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 01 окт 2020, 10:30
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Re: Сколько стоит МРТ головного мозга?
Добрый день. В целом я думаю что не стоит смотреть только на цены при выборе клиник, нужно читать отзывы и в целом быть уверенными в качестве услуг. Если говорить о хороших клиниках, то думаю что стоит выделить эту, где смогут качественно сделать МРТ головного мозга
- Bitter
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 окт 2020, 22:22
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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