Сколько стоит Брилинта?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Сколько стоит Брилинта?

Новое сообщение roxettt » 27 июл 2022, 10:15

Ребят огромная просьба поделится информацией где и сколько стоят таблетки брилинта? деду назначили 2 года пить их но в аптеках цены ужасные, нашел по адекватной цене на https://brilinta.com.ua может кто знает где есть дешевле? денег не напасёшься каждый месяц по пачке брать


roxettt
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 июл 2022, 10:10
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 15

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group