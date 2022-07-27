Сколько стоит Брилинта?
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Сколько стоит Брилинта?
Ребят огромная просьба поделится информацией где и сколько стоят таблетки брилинта? деду назначили 2 года пить их но в аптеках цены ужасные, нашел по адекватной цене на https://brilinta.com.ua может кто знает где есть дешевле? денег не напасёшься каждый месяц по пачке брать
- roxettt
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 июл 2022, 10:10
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