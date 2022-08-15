Помогите хорошую стоматологию выбрать?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Помогите хорошую стоматологию выбрать?

Новое сообщение Григорий Савченко » 15 авг 2022, 19:01

Помогите хорошую стоматологию выбрать, где смогут сделать имплантацию.


Григорий Савченко
Читатель
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
Вернуться к началу

Re: Помогите хорошую стоматологию выбрать?

Новое сообщение Станислав Саргаев » 15 авг 2022, 23:36

Главное бесплатную по полису не выбирайте) Там неизвестно еще как сделают. Рассмотрите частные
Станислав Саргаев
Читатель
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group