Помогите хорошую стоматологию выбрать?
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Помогите хорошую стоматологию выбрать?
Помогите хорошую стоматологию выбрать, где смогут сделать имплантацию.
- Григорий Савченко
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
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Re: Помогите хорошую стоматологию выбрать?
Главное бесплатную по полису не выбирайте) Там неизвестно еще как сделают. Рассмотрите частные
- Станислав Саргаев
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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