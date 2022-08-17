Keron lana » 17 авг 2022, 12:34

Как вы думаете, может ли женщина родить здорового ребенка в 40 лет? Коллега недавно сообщила на работе новость о своем положении, сказать, что все удивились - это мягко сказано, некоторые были в шоке! Ей уже почти 40, ребенок будет не первым. Не знаю, какое решение приняла бы я ее на месте, думаю беременность у нее не запланированная, но мне кажется в 40 лет рожать - очень рискованно и поздно.