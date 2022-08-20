На этом сайте вы можете обратиться к любому врачу, резюме которого там представлено. Наличие лицензии у каждого врача, данные которого добавляются на сайт, тщательно проверяется. ЦЕНЫ НА ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКУ В ИЗРАИЛЕ https://israel-doctor.info/lechenie-v-izraile-stoimost/
Больницы и клиники Израиля
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Больницы и клиники Израиля
Консультационный сайт организации israel-doctor.info «Ассоциация врачей Израиля» был создан с целью предоставления достоверной информации о врачах, клиниках, заболеваниях и методах их лечения в Израиле.
- cossotectsuvwyi95
- Писатель
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- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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