Где в Нижнем Новгороде купить Иван чай кто знает.
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Где в Нижнем Новгороде купить Иван чай кто знает.
Никак не найду.
- Egor32
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 сен 2022, 05:49
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Re: Где в Нижнем Новгороде купить Иван чай кто знает.
В отличии от времён того же СССР сейчас данный чай трудновато найти, но в крупных аптеках типа аптечества
https://aptechestvo.ru он по-прежнему встречается. Возможно есть где-то и кроме аптек, но я бы рекомендовал в любом случае в аптеках брать, чтобы обезопасить себя от той же подделки.
Молодец пацан это я.
- Alex280987
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 сен 2022, 05:57
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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