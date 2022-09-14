Где в Нижнем Новгороде купить Иван чай кто знает.

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Где в Нижнем Новгороде купить Иван чай кто знает.

Новое сообщение Egor32 » 14 сен 2022, 05:56

Никак не найду.


Egor32
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 сен 2022, 05:49
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Re: Где в Нижнем Новгороде купить Иван чай кто знает.

Новое сообщение Alex280987 » 14 сен 2022, 06:10

В отличии от времён того же СССР сейчас данный чай трудновато найти, но в крупных аптеках типа аптечества

https://aptechestvo.ru он по-прежнему встречается. Возможно есть где-то и кроме аптек, но я бы рекомендовал в любом случае в аптеках брать, чтобы обезопасить себя от той же подделки.

Молодец пацан это я.
Alex280987
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Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 сен 2022, 05:57
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