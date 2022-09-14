Alex280987 » 14 сен 2022, 06:10

В отличии от времён того же СССР сейчас данный чай трудновато найти, но в крупных аптеках типа аптечества

https://aptechestvo.ru он по-прежнему встречается. Возможно есть где-то и кроме аптек, но я бы рекомендовал в любом случае в аптеках брать, чтобы обезопасить себя от той же подделки.