Где делают качественное узи?
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Где делают качественное узи?
Привет, мне нужно сделать УЗИ, в нашей клинике делают не качественно, можете подсказать где лучше сделать УЗИ?
- Lowe
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
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Re: Где делают качественное узи?
Можете пройти Узи Бутово тут делают очень качественное УЗИ, у меня тоже были проблемы с здоровьем и я обращался в данную клинику, врачи здесь с опытом, сразу нашли мои болячки, сейчас лечусь.
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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