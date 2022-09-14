Где делают качественное узи?

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Где делают качественное узи?

Новое сообщение Lowe » 14 сен 2022, 20:18

Привет, мне нужно сделать УЗИ, в нашей клинике делают не качественно, можете подсказать где лучше сделать УЗИ?


Lowe
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Re: Где делают качественное узи?

Новое сообщение max777 » 14 сен 2022, 20:31

Можете пройти Узи Бутово тут делают очень качественное УЗИ, у меня тоже были проблемы с здоровьем и я обращался в данную клинику, врачи здесь с опытом, сразу нашли мои болячки, сейчас лечусь.
max777
Читатель
 
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