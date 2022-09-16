Кто хорошо делает имплантанты?

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Кто хорошо делает имплантанты?

Новое сообщение Виталик » 16 сен 2022, 15:23

Здравствуйте форумчане. Скажите пожалуйста, кто в Москве делает хорошие имплантанты зубов. Нужно сделать две штуки.


Виталик
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Re: Кто хорошо делает имплантанты?

Новое сообщение astarovskiy11 » 16 сен 2022, 18:30

Имплантация зубов хорошо делается в клинике Имплант Сити. Работают в Москве, так что если там живете, то для вас хороший вариант. Советую их из собственного опыта, так как ходил к ним на процедуру в прошлом году. До сих пор хожу с тем же имплантом. Так что думаю и вам все хорошо сделают.
astarovskiy11
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