Кто хорошо делает имплантанты?
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Кто хорошо делает имплантанты?
Здравствуйте форумчане. Скажите пожалуйста, кто в Москве делает хорошие имплантанты зубов. Нужно сделать две штуки.
- Виталик
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 19:33
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Re: Кто хорошо делает имплантанты?
Имплантация зубов хорошо делается в клинике Имплант Сити. Работают в Москве, так что если там живете, то для вас хороший вариант. Советую их из собственного опыта, так как ходил к ним на процедуру в прошлом году. До сих пор хожу с тем же имплантом. Так что думаю и вам все хорошо сделают.
- astarovskiy11
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 03 июл 2022, 11:38
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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