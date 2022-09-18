Хочу найти школу бокса для девушки

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Хочу найти школу бокса для девушки

Новое сообщение Lowe » 18 сен 2022, 22:42

Девушка хочет заниматься боксом, подскажите проверенную школу бокса для девушек? очень нужна ваша помощь и опыт


Lowe
Читатель
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
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Re: Хочу найти школу бокса для девушки

Новое сообщение max777 » 18 сен 2022, 22:51

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max777
Читатель
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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