Хочу найти школу бокса для девушки
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Хочу найти школу бокса для девушки
Девушка хочет заниматься боксом, подскажите проверенную школу бокса для девушек? очень нужна ваша помощь и опыт
- Lowe
- Читатель
-
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
-
Re: Хочу найти школу бокса для девушки
поищите в онлайн
- max777
- Читатель
-
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Lowe, max777, Yandex [Bot] и гости: 12