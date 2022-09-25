Нужен ваш совет
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Нужен ваш совет
Доброй ночи. Подскажите кто знает какие нибудь аюрведические препараты для желудка?
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LindaL
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 01 май 2021, 18:35
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Re: Нужен ваш совет
Вы ведь понимаете, что речь идет о лекарствах и так просто брать и принимать без назначения врача нельзя.
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dasakruca
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 июн 2021, 14:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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