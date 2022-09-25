Нужен ваш совет

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Нужен ваш совет

Новое сообщение LindaL » 25 сен 2022, 21:13

Доброй ночи. Подскажите кто знает какие нибудь аюрведические препараты для желудка?


Аватара пользователя
LindaL
Читатель
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 01 май 2021, 18:35
Вернуться к началу

Re: Нужен ваш совет

Новое сообщение dasakruca » 26 сен 2022, 05:51

Вы ведь понимаете, что речь идет о лекарствах и так просто брать и принимать без назначения врача нельзя.
Аватара пользователя
dasakruca
Читатель
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 июн 2021, 14:15
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group