cossotectsuvwyi95 » 27 сен 2022, 12:14

По прогнозам всемирной здравоохранительной организации, уже к 2030 году онкологическая заболеваемость в мире вырастет на 70%. Онкология в Израиле довольно успешно лечится и диагностируется. Израиль вкладывает большие средства в разработку новейших методов терапии рака. Показатели абсолютного излечения от онкологии в Израиле – одни из самых больших во всем мире. Онкология в Израиле считается одним из более быстро развивающихся направлений медицины.

Израильская школа онкологии знаменита далеко за пределами Израиля, уровень подготовки специалистов там соответствует самым высоким международным стандартам. Используя современные методы диагностики, они устанавливают точный диагноз заболевания в сжатые сроки и оперативно намечают программу лечебных мероприятий. Необходимо пройти лечение в Израиле? Хотите узнать стоимость лечения рака в Израиле? Оставьте свою заявку онлайн на сайте https://israel-doctor.info/ и получите бесплатную консультацию.