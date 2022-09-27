Израильская школа онкологии знаменита далеко за пределами Израиля, уровень подготовки специалистов там соответствует самым высоким международным стандартам. Используя современные методы диагностики, они устанавливают точный диагноз заболевания в сжатые сроки и оперативно намечают программу лечебных мероприятий. Необходимо пройти лечение в Израиле? Хотите узнать стоимость лечения рака в Израиле? Оставьте свою заявку онлайн на сайте https://israel-doctor.info/ и получите бесплатную консультацию.
Лечение рака в Израиле
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Лечение рака в Израиле
По прогнозам всемирной здравоохранительной организации, уже к 2030 году онкологическая заболеваемость в мире вырастет на 70%. Онкология в Израиле довольно успешно лечится и диагностируется. Израиль вкладывает большие средства в разработку новейших методов терапии рака. Показатели абсолютного излечения от онкологии в Израиле – одни из самых больших во всем мире. Онкология в Израиле считается одним из более быстро развивающихся направлений медицины.
- cossotectsuvwyi95
- Фанат
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- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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