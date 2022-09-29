ВСЁ ДЛЯ СТРАЙКБОЛА В РОССИИ
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ВСЁ ДЛЯ СТРАЙКБОЛА В РОССИИ
Страйкбол известный также как Airsoft, представляет собой увлекательную командную игру, чем-то похожую на пейнтбол (только без шариков с краской). По сути это маленькая "война", где каждый может почувствовать себя настоящим бойцом. Хоть ваше оружие и стреляет ненастоящими пулями, но желание победить команду соперников и ощущение опасности, например, перед приближением к часовому – реальные. Невероятный выброс адреналина, военная экипировка, ночные засады… Это еще не реальность, но уже и не игра. Это Airsoft https://airsoftsports.ru/products/model ... 0-aks-74m/
- Katirina_Varnava
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- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 14:03
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