ВСЁ ДЛЯ СТРАЙКБОЛА В РОССИИ

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ВСЁ ДЛЯ СТРАЙКБОЛА В РОССИИ

Новое сообщение Katirina_Varnava » 29 сен 2022, 23:50

Страйкбол известный также как Airsoft, представляет собой увлекательную командную игру, чем-то похожую на пейнтбол (только без шариков с краской). По сути это маленькая "война", где каждый может почувствовать себя настоящим бойцом. Хоть ваше оружие и стреляет ненастоящими пулями, но желание победить команду соперников и ощущение опасности, например, перед приближением к часовому – реальные. Невероятный выброс адреналина, военная экипировка, ночные засады… Это еще не реальность, но уже и не игра. Это Airsoft https://airsoftsports.ru/products/model ... 0-aks-74m/


Katirina_Varnava
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