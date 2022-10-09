Подтяжка лица
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Подтяжка лица
В России лучшим пластическим хирургом считается американский врач Владимир Валерьевич Сойфер о чем свидетельствуют многочисленные отзывы. Прочитать Владимир Валерьевич Сойфер отзывы можно на сайте его клиники soyfer.ru и убедиться в этом. Врач имеет богатый 27 - летний опыт в сфере своей медицинской работы. Подробнее про подтяжку лица — пластическую хирургию читайте здесь https://nalubyutemy.forum2x2.ru/t10972-topic
- cossotectsuvwyi95
- Фанат
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- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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