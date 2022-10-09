Подтяжка лица

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Подтяжка лица

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 09 окт 2022, 14:25

В России лучшим пластическим хирургом считается американский врач Владимир Валерьевич Сойфер о чем свидетельствуют многочисленные отзывы. Прочитать Владимир Валерьевич Сойфер отзывы можно на сайте его клиники soyfer.ru и убедиться в этом. Врач имеет богатый 27 - летний опыт в сфере своей медицинской работы. Подробнее про подтяжку лица — пластическую хирургию читайте здесь https://nalubyutemy.forum2x2.ru/t10972-topic


cossotectsuvwyi95
Фанат
 
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group