Имплантация зубов All-on-4 и All-on-6
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Имплантация зубов All-on-4 и All-on-6
Красивая и широкая улыбка – мечта многих людей. К сожалению, с течением времени и развитием некоторых заболеваний возможна потеря одного или нескольких зубов. Метод имплантации зубов All-on-4 и All-on-6 — это инновационная концепция лечения, которая за один день позволяет беззубым пациентам или пациентам с осознанной необходимостью удалить все зубы в дуге, чтобы получить новые постоянные зубы, которые выглядят и функционируют как естественные зубы. Подробнее про имплантацию зубов All-on-4 и All-on-6 здесь https://forum-moskva.forum2x2.ru/t11158-topic
- cossotectsuvwyi95
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- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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