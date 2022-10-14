Посоветуйте офтальмологический центр
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Посоветуйте офтальмологический центр
Добрый день, возможно кто-то знает знает классный офтальмологический центр. Чувствую что моё зрение сильно упало. Заранее благодарю
- annafka237
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 окт 2022, 14:02
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Re: Посоветуйте офтальмологический центр
уже много времени консультируюсь в одном хорошем офтальмологическом центре. Ни разу не пожалела что выбрала их, вот их силка: https://www.konovalov-eye-center.ru/inf ... setchatki/ Из-за дистрофии сетчатки глаза мое зрение сильно ухудшилось, но их врачи помогли его восстановить. Да и цены у них очень хорошие и демократичные. Довольна их работой на 100%
- Annas1424
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 окт 2022, 15:00
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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