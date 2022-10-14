Посоветуйте офтальмологический центр

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Посоветуйте офтальмологический центр

Новое сообщение annafka237 » 14 окт 2022, 14:08

Добрый день, возможно кто-то знает знает классный офтальмологический центр. Чувствую что моё зрение сильно упало. Заранее благодарю


annafka237
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 окт 2022, 14:02
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Re: Посоветуйте офтальмологический центр

Новое сообщение Annas1424 » 14 окт 2022, 15:21

уже много времени консультируюсь в одном хорошем офтальмологическом центре. Ни разу не пожалела что выбрала их, вот их силка: https://www.konovalov-eye-center.ru/inf ... setchatki/ Из-за дистрофии сетчатки глаза мое зрение сильно ухудшилось, но их врачи помогли его восстановить. Да и цены у них очень хорошие и демократичные. Довольна их работой на 100%
Annas1424
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 окт 2022, 15:00
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