Кто знает хороший офтальмологический центр?

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Кто знает хороший офтальмологический центр?

Новое сообщение roman27 » 15 окт 2022, 00:58

Добрый день, возможно кто-то знает знает классный офтальмологический центр. Чувствую что моё зрение сильно упало и нужно срочно к врачу


roman27
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Re: Кто знает хороший офтальмологический центр?

Новое сообщение revo11 » 15 окт 2022, 01:43

Уже много времени консультируюсь в одном хорошем офтальмологическом центре. Ни разу не пожалела что выбрала их, вот их ссылка: https://www.konovalov-eye-center.ru/inf ... setchatki/ Из-за дистрофии сетчатки глаза, мое зрение сильно ухудшилось, но врачи помогли его восстановить. Да и цены у них очень хорошие и демократичные. Довольна их работой на 100%
revo11
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