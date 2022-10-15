Кто знает хороший офтальмологический центр?
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Кто знает хороший офтальмологический центр?
Добрый день, возможно кто-то знает знает классный офтальмологический центр. Чувствую что моё зрение сильно упало и нужно срочно к врачу
- roman27
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 11:21
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Re: Кто знает хороший офтальмологический центр?
Уже много времени консультируюсь в одном хорошем офтальмологическом центре. Ни разу не пожалела что выбрала их, вот их ссылка: https://www.konovalov-eye-center.ru/inf ... setchatki/ Из-за дистрофии сетчатки глаза, мое зрение сильно ухудшилось, но врачи помогли его восстановить. Да и цены у них очень хорошие и демократичные. Довольна их работой на 100%
- revo11
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 22:58
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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