Нам очень повезло с мужем, получилось все с первого раза
ЭКО
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ЭКО
Многие спрашивали по поводу врача-репродуктолога Харламовой. Она сейчас работает в другой клинике https://planb.center/. Клиника понравилась, персонал приветливый, собрали по моему мнению лучших профессионалов в этой области.
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kira
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 12:43
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