ЭКО

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ЭКО

Новое сообщение kira » 17 окт 2022, 12:33

Многие спрашивали по поводу врача-репродуктолога Харламовой. Она сейчас работает в другой клинике https://planb.center/. Клиника понравилась, персонал приветливый, собрали по моему мнению лучших профессионалов в этой области.

Нам очень повезло с мужем, получилось все с первого раза



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kira
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Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 12:43
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