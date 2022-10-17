kira » 17 окт 2022, 12:33

Многие спрашивали по поводу врача-репродуктолога Харламовой. Она сейчас работает в другой клинике https://planb.center/ . Клиника понравилась, персонал приветливый, собрали по моему мнению лучших профессионалов в этой области.

Нам очень повезло с мужем, получилось все с первого раза