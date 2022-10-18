Имплантация зубов
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Имплантация зубов
Имплантат в настоящее время является фактически самой удобной заменой отсутствующих зубов. Хирург-имплантолог должен иметь обширные знания о видах пломб, их применении и других видах повреждений и заболеваний зубов. Это, безусловно, чрезвычайно важная черта хорошего имплантолога. Владимир Валерьевич Сойфер – это американский хирург-имплантолог имеет за плечами большой двадцатипятилетний стаж работы в сфере имплантологии и протезирования, челюстно-лицевой хирургии. Узнать отзывы о деятельности вы можете здесь http://sitereview.wikidot.com/wiki:hirurg-implantolog-vladimir-sojfer
- cossotectsuvwyi95
- Фанат
-
- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19