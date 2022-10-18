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Имплантация зубов cossotectsuvwyi95 » 18 окт 2022, 13:17 Имплантат в настоящее время является фактически самой удобной заменой отсутствующих зубов. Хирург-имплантолог должен иметь обширные знания о видах пломб, их применении и других видах повреждений и заболеваний зубов. Это, безусловно, чрезвычайно важная черта хорошего имплантолога. Владимир Валерьевич Сойфер – это американский хирург-имплантолог имеет за плечами большой двадцатипятилетний стаж работы в сфере имплантологии и протезирования, челюстно-лицевой хирургии. Узнать отзывы о деятельности вы можете здесь http://sitereview.wikidot.com/wiki:hirurg-implantolog-vladimir-sojfer



cossotectsuvwyi95 Фанат Сообщения: 142 Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28 Личное сообщение Вернуться к началу

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