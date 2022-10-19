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Имплантация зубов что это? cossotectsuvwyi95 » 19 окт 2022, 12:57 Имплантация зубов – это самое современное и наиболее естественное решение в случае отсутствия зуба или зубов. Это небольшой, обычно титановый винт, который заменяет корень зуба после имплантации в кость челюсти. Особенностью этой хирургической процедуры является то, что зубной имплантат вживляется непосредственно в кость челюсти. Корень изготовлен из материалов, которые с вероятностью (98%) приживутся, поэтому риск отторжения незначителен. Вам требуется установить зубные импланты? Рекомендую хирурга-имплантолога из США Владимира Валерьевича Сойфера — это специалист высокого класса с более чем 25-летней практикой. Подробнее тут https://info-medicina.livejournal.com/9036.html



cossotectsuvwyi95 Фанат Сообщения: 143 Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28 Личное сообщение Вернуться к началу

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