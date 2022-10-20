Ищите челюстно-лицевого хирурга?
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Ищите челюстно-лицевого хирурга?
Если Вы ищете хорошего челюстно-лицевого хирурга, Я рекомендую Владимира Валерьевича Сойфера, он является американским челюстно-лицевым и пластическим хирургом. Опыт работы в данной области имплантологии и протезировании, челюстно-лицевой хирургии, реконструктивной хирургии составляет 25 лет. Подробнее про челюстно-лицевую хирургию здесь https://forum-moskva.forum2x2.ru/t11463-topic
- cossotectsuvwyi95
- Фанат
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- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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